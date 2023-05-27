2023/05/27 | 15:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد وزير النقل السعودي، صالح الجاسر، اليوم السبت ، ان منفذ عرعر الحدودي جاهز لاستقبال 70 الف معتمر عراقي لاداء مناسك العمرة.وقال الجاسر في مؤتمر صحفي على هامش مؤتمر مشروع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير النقل السعودي يؤكد جاهزية منفذ عرعر لاستقبال 70 الف معتمر عراقي المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير النقل السعودي يؤكد جاهزية منفذ عرعر لاستقبال 70 الف معتمر عراقي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير النقل السعودي يؤكد جاهزية منفذ عرعر لاستقبال 70 الف معتمر عراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).