2023/05/27 | 15:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مسؤولون يوضحون تفاصيل مؤتمر مشروع طريق التنمية المركز الخبري الوطني.

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