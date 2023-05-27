الياسري : ايران ستصل للقنبلة النووية الياسري : ايران ستصل للقنبلة النووية

2023/05/27 | 15:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الياسري : ايران ستصل للقنبلة النووية

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