مالية البرلمان ترد على اعتراضات كردستان بشأن الموازنة

2023/05/27 | 15:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ردت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم السبت، على اعتراضات كردستان بشأن الموازنة.

وقال عضو اللجنة عدي عواد في تغريدة عبر تويتر ان “المقترح الذي قدمته للجنة المالية، وتم التصويت عليه باغلبية اعضاء اللجنة بخصوص فقرة اقليم كردستان هي ليست عدالة كاملة بل جزء منها ومع هذا تجد الأقليم معترض عليه”.

وتابع قوله: “انجزنا ما علينا دون مجاملة او رضوخ لأحد ومن اعطاكم وعد بأخذ ميزانية العراق دون مقابل فليأتي وليصوت لصالحكم ان امكنه ذلك”.

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