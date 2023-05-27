زيلينسكي يفرض عقوبات على 51 فردا و200 مؤسسة في روسيا وبيلاروس

2023/05/27 | 15:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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فرض الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم السبت، عقوبات على 51 فردا و220 كيانا مرتبطين بقطاعات النقل والاتصالات والصناعة في روسيا وبيلاروس.

وتم نشر المرسوم الرئاسي للرئيس زيلينسكي بهذا الخصوص في موقعه الرسمي.

وتوجد بين الشركات التي تشملها العقوبات الأوكرانية الجديدة شركة “أم تي أس” و”فولغا دنيبر ليزينغ” و”أر جي دي (سكك الحديد الروسية) لوجيستيك” و”أر جي دي ستروي” ومصنع سوليكامسك للتعدين التجريبي ومعهد أبحاث الدولة للمنتجات الكيميائية ومصنع مينسك للسيارات.

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