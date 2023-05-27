بغداد: زوجة عراقية تقتل ضرتها السورية بطريقة شنيعة!

2023/05/27 | 15:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أقدمت امرأة عراقية، اليوم الأحد، على قتل ضرتها السورية، طعناً بالسكين، من ثم قامت بحرق الشقة التي يسكنون فيها، لهدف اخفاء اثار الجريمة.يتبع….

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