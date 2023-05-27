2023/05/27 | 15:41 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 27 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أعلنت دائرة الرقابة التجارية والمالية في وزارة التجارة عن ضبط...

ظهرت المقالة الرقابة المالية تضبط حنطة تالفة معدة للتسويق في بابل أولاً على المسلة.

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