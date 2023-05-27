ايزيديي أرمينيا ينظمون احتجاجا دفاعاً عن ايزيديي العراق بعد تعرضهم لخطابات كراهية

2023/05/27 | 15:41 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – أرمينيا نظم الأيزيدية في أرمينيا احتجاجًا أمام مكتب الأمم المتحدة في يريفان دفاعاً عن الإيزيديين الذين يعيشون في العراق ، والذين يتعرضون لخطابات الكراهية.و طالبوا أمم المتحدة بالتدخل و وضع حد لخطابات الكراهية و حماية الايزيدية من اي هجوم متوقع.و من الجدير بالذكر إلى أنه في نفس الوقت وبنفس المضمون …

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