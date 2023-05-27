2023/05/27 | 15:41 - المصدر: ايزيدي 24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ايزيدي 24 – سنجار بعد ست اعوام من استشهادهن تجري اعمال انتشال رفات المختطفتين “كاثرين الياس مراد” و هي ابنة اخ الناشطة الايزيدية نادية مراد و الطفلة الماس و هي من قرية الوردية.
استشهدوا عندما كانوا يحاولون الوصول الى منطقة آمنة في منتصف نيسان 2016 بعد هروبهن من تنظيم داعش في الحويجة و بعد …
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كاثرين و الماس ستعودان الى مقبرة قرية ” كوجو ” في سنجار) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
استشهدوا عندما كانوا يحاولون الوصول الى منطقة آمنة في منتصف نيسان 2016 بعد هروبهن من تنظيم داعش في الحويجة و بعد …
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كاثرين و الماس ستعودان الى مقبرة قرية ” كوجو ” في سنجار) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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