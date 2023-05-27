كاثرين و الماس ستعودان الى مقبرة قرية ” كوجو ” في سنجار

2023/05/27 | 15:41 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – سنجار بعد ست اعوام من استشهادهن تجري اعمال انتشال رفات المختطفتين “كاثرين الياس مراد” و هي ابنة اخ الناشطة الايزيدية نادية مراد و الطفلة الماس و هي من قرية الوردية.استشهدوا عندما كانوا يحاولون الوصول الى منطقة آمنة في منتصف نيسان 2016 بعد هروبهن من تنظيم داعش في الحويجة و بعد …

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