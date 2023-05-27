كمين يطيح بـ16 أجنبياً تسللوا إلى العراق عبر شط العرب

2023/05/27 | 15:57 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بإلقاء القبض على 16 شخصاً أجنبياً تسللوا إلى العراق عبر شط العرب، في محافظة البصرة.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "قوة من جهاز المخابرات في البصرة بالتنسيق مع استخبارات حدود المنطقة الرابعة وقيادة حرس الحدود المنطقة الرابعة وبكمين محكم، ألقت القبض على (16) شخصاً أجنبياً بعد تسللهم الى العراق عبر شط العرب".

وأمس الجمعة، أفاد مصدر أمني، لـ السومرية نيوز، باعتقال شبكة مختصة بتهريب أشخاص أجانب مخالفين لشروط الإقامة، في البصرة.

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