تحذير للبحارة والسيّاح.. حيتان أوكرا تهاجم السفن وتحدث ثقوبًا فيها قبالة الساحل الأيبيري

2023/05/27 | 16:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحذّر إسبانيا البحارة من رفع المرساة إذا رصدوا حيتان أوركا التي تتصرّف بشكل غريب وتهاجم القوارب في المنطقة.

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