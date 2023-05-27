طريق التنمية.. مشروع يربط الخليج وتركيا عبر العراق بـ17 مليار دولار

2023/05/27 | 16:08 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأهيل ميناء الفاو لاستلام البضائع قبل نقلها براً (فرانس برس)

أعلن العراق، خلال مؤتمر جمع مسؤولين من دول مجاورة في بغداد السبت، عن مشروع طريق وخط سكك حديد يصل الخليج بالحدود التركية، يطمح العراق من خلاله للتحول إلى خط أساسي لنقل البضائع بين الشرق الأوسط وأوروبا.

ولا يزال المشروع، الذي حدّدت الحكومة العراقية كلفته بنحو 17 مليار دولار وبطول 1200 كلم داخل العراق، في مراحله الأولى.

وتطمح بغداد إلى تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع دول في المنطقة، هي قطر والإمارات والكويت وعمان والأردن وتركيا وإيران والسعودية، والتي دعي ممثلوها من وزارات النقل، السبت، إلى بغداد للمشاركة في المؤتمر المخصص لإعلان المشروع.

وفي كلمة خلال افتتاح المؤتمر السبت، قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني: "نرى في هذا المشروع المستدام ركيزة للاقتصاد المستدام غير النفطي، وعقدة ارتباط تخدم جيران العراق والمنطقة، وإسهاماً في جلب جهود التكامل الاقتصادي".

وبحسب بيان للجنة النقل والاقتصاد في مجلس النواب نقلته وكالة الأنباء العراقية، فإن المشروع سيكون "استثمارياً للدول المشاركة وكل دولة بإمكانها إنجاز جزء من المشروع".

وأشار البيان إلى أنه "من المؤمل أن ينجز المشروع ويكتمل خلال 3- 5 سنوات"، مضيفاً أن "آلية الاستثمار سوف تناقش بعد عقد المؤتمر مع الدول المشاركة".

ويعاني العراق الغنيّ بالنفط من تهالك في بنيته التحتية وطرقاته جراء عقود من الحروب، وانتشار الفساد.

وتمرّ بعض الطرقات، التي تصل بغداد بالشمال، في مناطق تنشط فيها خلايا لتنظيم "داعش" بشكل متفرق.

ويؤكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن من أولويات حكومته إعادة تأهيل البنية التحتية للنقل والطرقات، وكذلك قطاع الكهرباء المتهالك أيضاً.

ويسمح هذا المشروع، الذي سمّي بـ"طريق التنمية" للعراق، في استغلال موقعه الجغرافي والتحول إلى نقطة عبور للبضائع والتجارة بين الخليج وأوروبا.

وهناك أعمال جارية حالياً لتأهيل ميناء الفاو في أقصى جنوب العراق والمجاور لدول الخليج، والذي سيكون محطة أساسية لاستلام البضائع قبل نقلها براً.

ويهدف المشروع كذلك إلى بناء 15 محطة قطار للبضائع والركاب على طول الخط، تنطلق من البصرة جنوباً وتمر ببغداد وتصل إلى الحدود مع تركيا.

(فرانس برس)

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