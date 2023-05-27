ايران تفد أكثر من 7 آلاف حاج إلى السعودية لأداء مناسك الحج

2023/05/27 | 16:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت ايران انها بدأت عملية إرسال

الحجاج إلى السعودية لأداء مناسك الحج

منذ ثلاثة أيام وحتى الآن دخل أكثر من 7

آلاف إيراني المملكة .

وأفادت وكالة مهر الايرانية ، ان إرسال

الحجاج الإيراني إلى السعودية

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