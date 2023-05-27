بغداد: زوجة عراقية تقتل “ضرتها” السورية بطريقة شنيعة!

2023/05/27 | 16:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقدمت امرأة عراقية، اليوم الأحد، على

قتل ضرتها السورية، طعناً بالسكين، من

ثم قامت بحرق الشقة التي يسكنون فيها،

لهدف اخفاء اثار الجريمة.

وأفاد مصدر أمني في تصريح صحفي، أن

“زوجة عراقية من مواليد 1989 ق

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