العطواني: اللجنة المالية بانتظار تحديد موعد التصويت على الموازنة

2023/05/27 | 16:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت اللجنة المالية ،اليوم السبت، أنها بانتظار تحديد موعد التصويت على الموازنة الاتحادية من قبل رئاسة البرلمان، جرى ذلك خلال استضافتها لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية، لمناقشة المقترحات المقدمة بشأن القطاع النفطي.

وذكر بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب تلقته (بغداد اليوم)، أن "اللجنة المالية برئاسة عطوان العطواني وحضور عدد من اعضائها استقبلت،اليوم لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية، لمناقشة المقترحات المقدمة بشأن القطاع النفطي".

وأضاف البيان، أن "رئيس اللجنة المالية رحب في مستهل استضافته لكلا من رئيس واعضاء لجنة النفط النيابية، مبينا ان اللجنة المالية تأخذ بعين الاعتبار جميع الملاحظات الواردة من اللجان النيابية التي تنعكس ايجابا على المواطنين والبلد بشكل عام".

وأشار الى أن "اللجنة دخلت في تفاصيل دقيقة حول دراسة فقرات وبنود الموازنة، بهدف تقليل الانفاق وزيادة الايرادات غير النفطية، موضحا ان اللجنة اوشكت على الانتهاء من انجاز قانون الموازنة وهي بانتظار تحديد موعد للتصويت عليها داخل مجلس النواب ".

كما ثمن رئيس لجنة النفط هيبت الحلبوسي جهود اللجنة المالية المتواصلة من اجل انضاج قانون الموازنة وحرصها على اتمامها بأكمل وجه، فيما تم الاستماع الى التفاصيل المتعلقة بالمجال النفطي والاشكالات حول مشاريع وزارة النفط والصادرات النفطية وعقود جولات التراخيص، وضرورة تأمين المبالغ اللازمة لاستمرار عمل الشركات النفطية.

وناقشت اللجنتان المالية، والنفط النيابيتان المادة المتعلقة بموضوع استيفاء الرسوم من عوائد بيع المشتقات النفطية، اضافة الى عمل شركات مصافي النفط وكلف التصفية والتصدير في سبيل زيادة الايرادات النفطية التي ترفد خزينة الدولة.

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