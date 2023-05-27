بكلفة 17 مليار دولار.. العراق يعلن عن مشروع ربط بري مع دول الخليج وتركيا

2023/05/27 | 16:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن العراق خلال مؤتمر جمع مسؤولين من دول مجاورة في بغداد، السبت، عن مشروع خط بري وخط سكك حديد يصل الخليج بالحدود التركية، يطمح العراق من خلاله التحول إلى خط أساسي لنقل البضائع بين الشرق الأوسط وأوروبا.

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