2023/05/27 | 16:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مسرور بارزاني: التغييرات التي أُدخلت على حصة الإقليم بالموازنة تعد” خيانة” المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسرور بارزاني: التغييرات التي أُدخلت على حصة الإقليم بالموازنة تعد” خيانة”) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسرور بارزاني: التغييرات التي أُدخلت على حصة الإقليم بالموازنة تعد” خيانة”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).