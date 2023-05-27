الأمم المتحدة تجدّد ثقتها بمبعوثها بعد مطالبة قائد الجيش السوداني بإبداله

2023/05/27 | 16:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيويورك (أ ف ب) – جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعمه لمبعوثه إلى السودان معرباً عن “صدمته” برسالة من قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان دعا فيها إلى تبديله.قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان إن “الأمين العام مصدوم من الرسالة التي تلقاها (الجمعة) من الفريق أول (عبد الفتاح) البرهان” […]

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