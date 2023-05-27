2023/05/27 | 17:00 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: U7VTtwwXnyw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رئيس الوزراء يعلن الأهداف المنشودة لطريق التنمية ويعده ركيزة لاقتصاد مستدام.. في نشرة الـ 4) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رئيس الوزراء يعلن الأهداف المنشودة لطريق التنمية ويعده ركيزة لاقتصاد مستدام.. في نشرة الـ 4) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).