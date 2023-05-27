امرأة تقتل

2023/05/27 | 17:03 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بمقتل امرأة على يد ضرتها، بالعاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "امرأة من مواليد 1989 أقدمت على قتل ضرتها التي تحمل الجنسية السورية ومن مواليد 1999، وذلك بعد طعنها بسكين في منطقة الصدر، في مجمع بسماية جنوب شرقي بغداد".وأضاف، أن "الزوجة الأولى وبعد قتل ضرتها، قامت بحرق شقة المجني عليها".

وأشار المصدر، إلى "القبض على المرأة القاتلة".

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