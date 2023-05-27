2023/05/27 | 17:03 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم السبت، قبض على (٤) متهمين لممارستهم التجارة بالمواد الكيمائية الخطرة والغش الصناعي في محافظتي بغداد والبصرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإطاحة بمتهمين بتجارة المواد الكيمائية الخطرة والغش الصناعي في بغداد والبصرة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإطاحة بمتهمين بتجارة المواد الكيمائية الخطرة والغش الصناعي في بغداد والبصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).