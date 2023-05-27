أجور المولدات تغضب سكان طوريج: دفعنا 10 آلاف ولا أحد يردع “المتنفذين”

2023/05/27 | 17:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل مواطنون في قضاء الهندية، السبت،

شكاوى بحق أصحاب مولدات فرضوا أجوراً

أعلى من السعر الرسمي الذي حددته إدارة

القضاء.

مواطنون من قضاء الهندية اكدوا ان أصحاب

المولدات فرضوا 10 آلاف دينار للأمبير

على ا

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