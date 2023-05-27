2023/05/27 | 17:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، لوزير النقل السعودي حرص العراق على تطوير العلاقات الثنائية، فضلا عن إشادته بنجاحات المجلس التنسيقي.وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان صحفي تلقته “إيرث نيوز”، إن “السوداني، استقبل وزير النقل السعودي صالح الجاسر الذي رأس وفد بلاده المشارك في مؤتمر طريق التنمية الذي انعقد […]

ظهرت المقالة السوداني لوزير النقل السعودي: نثمن النجاحات التي حققها المجلس التنسيقي أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني لوزير النقل السعودي: نثمن النجاحات التي حققها المجلس التنسيقي) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني لوزير النقل السعودي: نثمن النجاحات التي حققها المجلس التنسيقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).