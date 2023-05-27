مسؤول عسكري أوكراني كبير يلمح إلى أن هجومًا مضادًا قد يكون وشيكًا.. ماذا قال؟

2023/05/27 | 17:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في منشور قصير ولكنه مصمّم بعناية على تطبيق المراسلة تلغرام، أثار القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية التكهنات بأن هجومًا مضادًا واسع النطاق ضد قوات الاحتلال الروسية قد يكون وشيكًا.

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