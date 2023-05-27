تشكلت بموجبها محاكم سياسية وجنائية.. تعرف على أسباب إلغاء وتعديل 6 آلاف قرار في العراق

2023/05/27 | 17:11 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعمل البرلمان العراقي على إلغاء وتعديل نحو 6 آلاف قرار من قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، من بينها قرارات وصفت بالقاسية إذ تشكلت بموجبها محاكم سياسية وجنائية خاصة.

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