السوداني لوزير النقل السعودي: أهمية التكامل بين دول المنطقة اقتصادياً واستثمارياً وصناعياً

2023/05/27 | 17:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، السبت، وزير النقل السعودي صالح الجاسر الذي رأس وفد بلاده المشارك في مؤتمر طريق التنمية الذي عُقِدَ في بغداد اليوم.

وأكد السوداني، "حرص العراق على تطوير العلاقات الثنائية مع المملكة العربية السعودية وفي مختلف المجالات، بما يحقق تطلعات الشعبين".

وشدد على "أهمية التكامل بين دول المنطقة في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والصناعية"، مشيداً بـ"النجاحات التي حققها المجلس التنسيقي بين العراق والمملكة العربية السعودية، وما قدّمه من خطوات بنّاءة في اتجاه تنمية العلاقات بين البلدين".

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