بارزاني: التغييرات على حصة كردستان في الموازنة

2023/05/27 | 17:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

قال رئيس حكومة كردستان مسرور بارزاني، السبت، إن التغييرات التي أُدخلت على حصة إقليم كردستان في الموازنة تعد "خيانة وظلماً ومؤامرة".

وذكرت حكومة كردستان في بيان أن بارزاني زار سهل زرارتي في محافظة أربيل، واطلع عن كثب على أوضاع المزارعين والفلاحين، "كما شارك في عملية حصاد المحاصيل، حيث بدأت سايلوهات إقليم كردستان في استلام القمح من الفلاحين".

وخلال جلسة مع عدد من المزارعين، قال بارزاني بحسب البيان، إن "حكومة إقليم كردستان تعمل جاهدة لبذل أقصى الجهود من أجل زيادة الاهتمام بالقطاع الزراعي وتسويق منتجات مزارعي كردستان بطريقة تهدف إلى تبديد قلقهم وهواجسهم بشأن تسويق منتجاتهم".

وأضاف، أن "التغييرات التي أُدخلت على حصة إقليم كردستان في الموازنة الاتحادية، تعد خيانة وظلماً ومؤامرة حيكت ضد إقليم كردستان، لكننا سنواجه هذا التآمر بكل السبل، ولن ندعه يمضي".

وأعرب عن "أسفه لوجود أيادٍ داخلية مشاركة في هذه المؤامرة، والأسوأ من ذلك، أنهم يعدّون تقليص صلاحيات إقليم كردستان نجاحاً لهم، لكننا نطمئنكم بأن هذه ليست سوى محاولة يائسة، ولن تنجح".

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