خلال ساعات.. مصرع واصابة 15 مدنيا في حوادث سير بديالى

2023/05/27 | 17:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاص

اعلنت دائرة صحة ديالى، اليوم السبت، مصرع واصابة 15 مدنيا في حوادث سير خلال ساعات، مؤكدة إن معدل ضحايا حوادث السير اليومي ارتفع بنسبة 10% خلال العام الراهن.

وقال مدير إعلام صحة ديالى فارس العزاوي لـ(بغداد اليوم)، إن "شخصين لقيا مصرعهما واصيب 13 اخرين في حوادث سير جرت في مناطق عدة من ديالى اغلبها على طريق كركوك- بغداد".

واضاف، أن "معدل ضحايا حوادث السير في ديالى اليومي ارتفع بنسبة 10% خلال 2023 قياسا بالفترة ذاتها خلال 2022 لافتا الى ان طريق كركوك- بغداد لايزال يحصد نصف ضحايا الطرق على مستوى المحافظة".

واشار الى ان "حوادث السير تشكل ضغطا قويا على ردهات الطوارئ خاصة مع تدفق من 5 الى 10 حالات مصابة والتي في بعض الاحيان ترد دفعة واحدة واغلبها تحتاج الى تداخل جراحي متكرر لانقاذها".

وتابع، أن "إستخدام الهاتف اثناء القيادة وراء جزء ليس بقليل من الحوادث المؤسفة"، مؤكدا "على ضرورة الانتباه لارشادات المرور للحفاظ على الارواح".

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