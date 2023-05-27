السوداني يؤكد حرص العراق على تطوير العلاقات مع السعودية

2023/05/27 | 17:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، لوزير النقل السعودي على ضرورة التكامل الاقتصادي والصناعي بين البلدين، مشيدا بما حققه المجلس التنسيقي العراقي السعودي من تقدم.

وذكر المكتب الاعلامي للسوداني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "استقبل وزير النقل السعودي صالح الجاسر الذي رأس وفد بلاده المشارك في مؤتمر طريق التنمية الذي انعقد في بغداد اليوم".

وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال اللقاء، "حرص العراق على تطوير العلاقات الثنائية مع المملكة العربية السعودية وفي مختلف المجالات، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين".

وشدَّد على "أهمية التكامل بين دول المنطقة في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والصناعية"، مشيداً بالنجاحات التي "حققها المجلس التنسيقي بين العراق والمملكة العربية السعودية، وما قدّمه من خطوات بنّاءة في اتجاه تنمية العلاقات بين البلدين".

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