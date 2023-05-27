2023/05/27 | 17:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل وقع انفجار قرب البنتاغون؟ وهل هذه نعوش جنود أميركيين قادمة من أوكرانيا؟ وهل هذه صورة بناية متنقلة في اليابان؟

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