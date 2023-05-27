2023/05/27 | 17:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني شدد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، على أهمية التكامل بين دول المنطقة في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والصناعية.وذكر بيان لمكتبه تلقاه / المركز الخبري الوطني/ أن “رئيس مجلس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السوداني يشدّد على أهمية التكامل بين دول المنطقة في ثلاث جوانب المركز الخبري الوطني.

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