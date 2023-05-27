السوداني يؤكد على أهمية التكامل بين دول المنطقة في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والصناعية

2023/05/27 | 17:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، وزير النقل السعودي صالح الجاسر الذي رأس وفد بلاده المشارك في مؤتمر طريق التنمية الذي انعقد في بغداد اليوم.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال اللقاء، بحسب بيان لمكتبه الاعلامي حرص العراق على تطوير العلاقات الثنائية مع المملكة العربية السعودية وفي مختلف المجالات، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.

وشدَّد رئيس مجلس الوزراء على أهمية التكامل بين دول المنطقة في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والصناعية، مشيداً بالنجاحات التي حققها المجلس التنسيقي بين العراق والمملكة العربية السعودية، وما قدّمه من خطوات بنّاءة في اتجاه تنمية العلاقات بين البلدين.

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