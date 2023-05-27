2023/05/27 | 17:35 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 27 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أهمية التكامل بين...

ظهرت المقالة السوداني يؤكد أهمية التكامل بين دول المنطقة بالجوانب الاقتصادية والاستثمارية أولاً على المسلة.

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