العراق يعلن عن مشروع ربط بري مع دول الخليج وتركيا

2023/05/27 | 17:41 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن العراق، خلال مؤتمر جمع مسؤولين من دول مجاورة في العاصمة، عن مشروع خطّ بري وخط سكك حديد يصل الخليج بالحدود التركية، وتطمح بغداد من خلاله للتحول إلى خط أساسي لنقل البضائع بين الشرق الأوسط وأوروبا.

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