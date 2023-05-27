تشافي يكشف أولويات برشلونة في سوق الانتقالات.. ويوضح مصير كوندي مع النادي

2023/05/27 | 18:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة الإسباني، أولويات الفريق في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، مؤكدًا أن جول كوندي يعتبر جزءًا أساسيًا من النادي.

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