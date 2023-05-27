إردوغان وكليتشدار أوغلو.. ماذا قالا عن سوريا؟

2023/05/27 | 18:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على مدار ١١ عاما، كيف جائت تصريحات مرشحي الرئاسة في تركيا عن النظام السوري واللاجئين السوريين؟

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