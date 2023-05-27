المالية النيابية تدقق جداول قانون الموازنة

2023/05/27 | 18:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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عقدت اللجنة المالية يوم السبت ، اجتماعا ناقشت فيه الية اجراء المناقلات بين وحدات الانفاق بناء على حاجة المؤسسات في سبيل تنفيذ المشاريع والبرامج الاستثمارية.

وثمن عطوان العطواني بحسب بيان للدائرة الاعلامية للبرلمان جهود اعضاء اللجنة المبذولة في تحليل البنود وتدقيق الجداول الواردة في قانون الموازنة العامة.

واضاف البيان جرت مناقشات حول كيفية اجراء المناقلات بين وحدات الانفاق حسب الحاجة، فضلا عن اضافة تخصيصات مالية لمشاريع التنمية.

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