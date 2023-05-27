2023/05/27 | 18:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّـة، اليوم السبت، تنفيذ عمليَّة ضبط نوعيَّة أسفرت عن الإيقاع بمسؤولين في محافظة الأنبار وإيقاف صرف قرض بــ(6) مليارات دينار بضمانة عقاريَّة “وهميَّة”.وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإطاحة بثلاثة مسؤولين بتهمة التزوير في الأنبار المركز الخبري الوطني.

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