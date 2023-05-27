مسؤولون بالأنبار يزورون الضمانات العقارية

2023/05/27 | 18:48 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 27 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: تمكنت هيئة النزاهة الاتحاديَّـة، اليوم السبت، من تنفيذ عمليَّة ضبط...

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