أردوغان: أرى نصرا تاريخيا سيتحقق غدا

2023/05/27 | 18:48 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 27 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه يرى نصرا تاريخيا...

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