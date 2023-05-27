تحذير جديد من الصدر.. وبغداد تترقب انعقاد مؤتمر طريق التنمية | الحصاد الاخباري

2023/05/27 | 18:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يتوعد الفاسدين الوقحين وأصحاب القضية: الحرب معهم أصبحت عقائدية.

حكومة كردستان ترفض التغييرات التي أجريت على الموازنة: غير دستورية ومخالفة للاتفاق ولن نلتزم بها.

ملف التلاعب بأراضي الأنبار إلى الواجهة مجددا..



الإيقاع بالمتهم الرئيس في قضية ناحية الوفاء.

من الفاو إلى روما..



بغداد تحتضن السبت مؤتمر “طريق التنمية الاستراتيجي” بمشاركة وزراء نقل دول الجوار.

خلاف على حوض سمك يتحول إلى مشاجرة دامية انتهت بستة قتلى في النجف.

السوداني يشكل لجنة لإعادة النظر بعمل المؤسسات الأمنية..



ويقول “آن الأوان لتقديم خطة إصلاحية شاملة”.

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