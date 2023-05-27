2023/05/27 | 18:55 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: u4cMjtxrQ8c

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بغداد.. انطلاق اعمال مؤتمر طريق التنمية بحضور ممثلين من 10 دول) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بغداد.. انطلاق اعمال مؤتمر طريق التنمية بحضور ممثلين من 10 دول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).