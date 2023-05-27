2023/05/27 | 18:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تركيا تدخل الصمت الانتخابي عشية جولة الحسم بين أردوغان وأوغلو

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