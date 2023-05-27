القوة الناعمة السعودية تتجلى سينمائياً بالتمويل والمرأة في مهرجان كان

2023/05/27 | 18:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان (فرنسا) (أ ف ب) – لم يعد حضور السعودية أمراً مستغرباً في عالم السينما، ويتجلى اهتمامها بالفن السابع بوضوح في الدورة السادسة والسبعين لمهرجان كان، إذ أن ثمانية من الأفلام المعروضة فيه ممولة منها، إضافة إلى إقامتها حفلة مخصصة للنساء كانت أبرز المدعوات إليها عارضة الأزياء ناومي كامبل والممثلة كاترين دونوف.فمهرجان البحر الأحمر […]

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