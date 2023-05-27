العراق يعلن مشروع الخط الاستراتيجي لربط تركيا بدول الخليج

2023/05/27 | 18:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد (أ ف ب) – أعلن العراق خلال مؤتمر جمع مسؤولين من دول مجاورة في بغداد السبت مشروع خطّ بري وخط للسكك الحديد يصل الخليج بالحدود التركية، يطمح العراق عبره الى التحول خطا أساسيا لنقل البضائع بين الشرق الأوسط وأوروبا.ولا يزال المشروع الذي حدّدت الحكومة العراقية كلفته بنحو 17 مليار دولار وبطول […]

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