مصدر يكشف تفاصيل انفجار ديالى

2023/05/27 | 18:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

كشف مصدر امني في محافظة ديالى، مساء اليوم السبت، تفاصيل الانفجار الذي شهدته المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "انفجاراً حدث لعجلة مدنية في قضاء الخالص بديالى، بسبب عبوة لاصقة كانت مثبتة اسفلها".

وأضاف المصدر، أن "الانفجار اسفر عن إصابة مدنيين بجروح".

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