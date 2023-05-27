العراق يصدّر 25 طناً من مقاطع الألمنيوم إلى تركيا 

2023/05/27 | 19:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكدت وزارة الصناعة، اليوم السبت، نجاح شركة "أور" العامة التابعة لها بإنتاج مواد عالية الجودة من مقاطع الألمنيوم تم تصديرها لدول مجاورة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصناعة ضحى الجبوري، إن "شركة أور العامة إحدى شركات الوزارة في محافظة ذي قار تقوم بتصدير منتجاتها من مقاطع الألمنيوم إلى دولتي تركيا وسوريا والتي يتم تصنيعها حسب المواصفات الفنية المعتمدة وفق الخطة التصديرية للشركة والمعروفة بجودتها العالية".

وأضافت، "حيث تم تصدير كمية 25 طناً إلى تركيا كالتزام تعاقدي تم تنفيذه بنسبة 100% والشركة على أتم الاستعداد لتنفيذ الالتزامات المستقبلية وبالكميات المطلوبة من مقاطع الألمنيوم علماً هناك مراسلات جارية في الوقت الحاضر لتصدير ذات المادة".

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