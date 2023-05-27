شرب 3 زجاجات وبدأ في الرابعة.. وفاة مؤثر اجتماعي بعد بث مباشر لمسابقة

2023/05/27 | 19:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي أحد المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي بعد وقت قصير من البث المباشر لنفسه وهو يشرب عدة زجاجات من مشروب كحولي قوي على النسخة الصينية من تطبيق تيك توك، حسبما أفادت وسائل إعلام تديرها الدولة، في تطور من المرجح أن يجدد الجدل حول كيفية تنظيم هذه الصناعة.

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