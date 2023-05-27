التجارة: نعتمد 317 مطحنة أهلية لإنتاج الطحين

2023/05/27 | 19:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكدت وزارة التجارة، اليوم السبت، اعتمادها بشكل كبير على المطاحن الأهلية لإنتاج الطحين، فيما أكدت أن عدد من يتعاون معها يصل إلى 317.وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن” الوزارة تعتمد بشكل كبير على المطاحن الأهلية، لإنتاج مادة الطحين”.وأشار إلى، أن” هناك أكثر من 317 مطحنة أهلية، وهي تقدم خدمات كبيرة لإنتاج الطحين الجيد، المتضمن في حصة البطاقة التموينية”.

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