بهدف قاتل.. البايرن يحرم دورتموند من لقب الدوري

2023/05/27 | 19:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحرز جمال موسيالا هدفا في الدقيقة 89 ليمنح بايرن ميونخ لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بعد الفوز 2-1 على مضيفه كولن وتعادل بروسيا دورتموند 2-2 مع ضيفه ماينتس اليوم السبت.

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